تحرك عاجل من الفيصلي ضد النصر بعد تعاقده مع الدوسري





أشارت تقارير صحفية إلى سعي إدارة نادي الفيصلي لتقديم شكوى إلى غرفة فض المنازعات باتحاد الكرة، ضد نادي النصر، بعد إعلان تعاقده رسميًا مع عبد العزيز الدوسري لمدة موسم ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، رغم ارتباطه مع الفريق الأول بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2020-2021.



وقال فهد المدلج، رئيس نادي الفيصلي، في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "قمت بإخطار وتحذير إدارة نادي النصر من التفاوض مع الدوسري، دون الرجوع إلى إدارة النادي، الذي يرتبط الدوسري معه بعقد حتى نهاية موسم 2020-2021.



وتابع المدلج: "عقد اللاعب لا يزال ساريًا مع الفيصلي، ولا يحق للإدارة النصر أن تتفاض معه قبل الرجوع إلينا".



وأضاف: "كنا نحاول التواصل مع الدوسري خلال الفترة الأخيرة، بسبب تغيبه عن التدريبات، إلا أن هاتفه كان مغلقًا".



