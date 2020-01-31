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أمن الجيزة يداهم مصنع أسلحة نارية في أوسيم

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:32 م
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المتهم
المتهم
إيمان عبد العاطي
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داهم رجال مباحث الجيزة، مصنع أسلحة نارية، بمركز أوسيم، شمال المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، مفادها مزاولة عامل، نشاطًا إجراميًا في تصنيع الأسلحة النارية، متخذًا من مسكنه وكرًا.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أعدت مأمورية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وتم استهدافه وضبطه بمسكنه، وبتفتيشه على فرد محلي الصنع، 2 طلقة من ذات العيار، وأدوات مستخدمة في عملية التصنيع، كمية من أجزاء الأسلحة النارية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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