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الطب الوقائي: مصر آمنة ولدينا خبرات في منع انتشار الفيروسات
الجمعة 31/يناير/2020 - 12:31 م
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هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور علاء عيد، رئيس القطاع الطبي بوزارة الصحة، أنه لم تظهر في مصر أي حالات إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا حتى الآن، لافتا إلى أن وزارة الصحة تتعامل مع الحدث بمنتهى الشفافية والجدية.
وأشار "عيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "نشرة الأخبار" المذاع عبر قناة مصر الأولى، إلى أن مصر من أوئل الدول التي وضعت خطة لاحتواء انتشار الفيروس في مصر، منوها بأن هناك إجراءت إحترازية ووقائية مع القادمين من المناطق التي انتشر بها المرض.
وأضاف رئيس القطاع الطبي بوزارة الصحة، أن الوضع في مصر آمن، والدولة لديها خبرات في هذا المجال، معقبا: "نجحنا في حماية البلاد من دخول أي فيروسات سابقا".
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