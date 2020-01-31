Advertisements
Advertisements
Advertisements

أطفال مدارس عروس الصعيد يبهرون وزير السياحة بثقافتهم

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:23 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام زيدان - المنيا
Advertisements
حرص زوار ومريدي كنيسة السيدة العذراء بمنطقة جبل الطير في محافظة المنيا، على التقاط الصور التذكارية مع السيد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار؛ حيث التف حوله مجموعة من الأطفال الذين جاءوا لزيارة الكنيسة في رحلة مدرسية خلال إجازة نصف العام.

جاء ذلك على هامش تواجد الوزير أمس بمحافظة المنيا للإعلان عن كشف آثري جديد بمنطقة الغريفة بتونا الجبل، وأثناء زيارته اليوم لدير جبل الطير لتفقد مشروع الترميم وتطوير الخدمات السياحية للزائرين.

وتحدث الوزير مع الأطفال عن العديد من المعلومات الأثرية والتاريخية عن محافظتهم، معربًا عن سعادته بمدى ثقافتهم ومعرفتهم بتاريخ المنيا عروس الصعيد، وسروره بأن زيارتهم إلى جبل الطير هي واحدة من سلسلة زيارات تثقيفية تنظمها مدرستهم للمواقع الآثرية والسياحية بالمحافظة.

وتتنوع مزارات المنيا بين مناطق أثرية فرعونية مثل: "منطقة بني حسن، والإسلامية مثل البهنسا، والقبطية مثل منطقة جبل الطير التي هي أحد محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والأثار مسار العائلة المقدسة المنيا الفجر السياحة أطفال المدارس

أخبار تهمك

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

حسن شحاتة يوجه رسالة لحسام البدري

منذ حوالي 3 ساعات

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ ساعة و 21 دقيقة

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 14 ساعة

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 14 ساعة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 4 ساعات

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 14 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 13 ساعة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ ساعة

الحكومة تعلق على "إغلاق المطاعم الصينية في مصر بسبب كورونا"

منذ أقل من ساعتين

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يقترب من حسم صفقة جديدة قبل انتهاء الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 4 ساعات

"ادخل اعرف نتيجيتك".. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الآن على cairo.gov.eg

منذ ساعتين و 8 دقيقة

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

وفد سياحي من (إنجلترا واليابان) يزور المناطق الأثرية بالمنيا

وفد سياحي أمريكي يزور تونا الجبل بالمنيا

وفد سياحي إفريقي يزور آثار تل العمارنة بالمنيا

وفد سياحي أفريقي يزور آثار تل العمارنة في المنيا

وفد ألماني يزور المناطق الأثرية بالمنيا

وفد سياحي من ألمانيا وماليزيا يزور المناطق الأثرية في المنيا (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:36 ص

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

10:49 ص

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

09:21 ص

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

11:23 م

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

09:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status