أطفال مدارس عروس الصعيد يبهرون وزير السياحة بثقافتهم

جاء ذلك على هامش تواجد الوزير أمس بمحافظة المنيا للإعلان عن كشف آثري جديد بمنطقة الغريفة بتونا الجبل، وأثناء زيارته اليوم لدير جبل الطير لتفقد مشروع الترميم وتطوير الخدمات السياحية للزائرين.





وتحدث الوزير مع الأطفال عن العديد من المعلومات الأثرية والتاريخية عن محافظتهم، معربًا عن سعادته بمدى ثقافتهم ومعرفتهم بتاريخ المنيا عروس الصعيد، وسروره بأن زيارتهم إلى جبل الطير هي واحدة من سلسلة زيارات تثقيفية تنظمها مدرستهم للمواقع الآثرية والسياحية بالمحافظة.





وتتنوع مزارات المنيا بين مناطق أثرية فرعونية مثل: "منطقة بني حسن، والإسلامية مثل البهنسا، والقبطية مثل منطقة جبل الطير التي هي أحد محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر".

حرص زوار ومريدي كنيسة السيدة العذراء بمنطقة جبل الطير في محافظة المنيا، على التقاط الصور التذكارية مع السيد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار؛ حيث التف حوله مجموعة من الأطفال الذين جاءوا لزيارة الكنيسة في رحلة مدرسية خلال إجازة نصف العام.