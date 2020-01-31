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«يلاشووت» مشاهدة مباراة التعاون والحزم بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش التعاون

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:11 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ويحتضن مباراة التعاون والحزم، أرضية ملعب الرس “ملعب نادي الحزم”، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل التعاون المركز الخامس برصيد 26 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يتواجد الحزم في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون والحزم
وتنقل المباراة بين التعاون والحزم في الدوري السعودي للمحترفين، على قناة السعودية الرياضية الثانية.

يفتتح ملعب ( الرس )  ملعب نادي الحزم أحضانه للقاء مرتقب يجمع ما بين نادي التعاون والحزم، ضمن الجولة السادسة عشر فى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، ذلك يوم الجمعة 31 / يناير / 2020.

يسعى صاحب الأرض والجمهور  نادي الحزم  فى هذا اللقاء بالفوز  ليوقف مسيرة الهزائم التى حلت به فى اللقاءات الماضية ،قد خسر فى خمس لقاءات متتالية ، حيث أنه يأتى ترتيبه فى الجدول المركز الثالث عشر بعدد 15 نقطة  ، على صعيد أخر فأن نادي التعاون يحتل المركز الخامس من ترتيب الجدول فى الدوري السعودي للمحترفين ، حيث أن رصيده من النقاط  26 , وسيكون التعاون ضيف ثقيل على نادي الحزم وسيخوض مباراة مهمة له فى هذا الدوري ،وسيحاول جاهدا لتحقيق الفوز ليقترب  وينافس على الصدارة.

موعد مباراة نادي التعاون والحزم فى الدوري السعودي للمحترفين ، ذلك يوم الجمعة الموافق 31 / يناير / 2020 ، فى تمام الساعة 5:25 م بتوقيت القاهرة ، 6:25  م بتوقيت مكة المكرمة ، 7:25 م بتوقيت أبوظبي ، 5:25 بتوقيت عمان ، القنوات الناقلة للقاء قناة السعودية الرياضية 2.

التعاون و الحزم الساعة 5.25 علي قناة 2
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