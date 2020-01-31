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كول كورة مشاهدة مباراة التعاون والحزم بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش التعاون

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:11 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يذكر أن آخر ثلاث مواجهات جمعت بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي، كما لم يسبق للحزم تحقيق أي فوز على التعاون في دوري المحترفين، حيث كان آخر فوز حققه في دوري الدرجة الأولى عام 2005.

يلاقي التعاون نظيره الحزم، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، غدًا الجمعة.

موعد مباراة التعاون والحزم
ويقام اللقاء بين التعاون والحزم عند الساعة الخامسة و25 دقيقة بتوقيت مدينة القاهرة والسادسة و25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة و25 دقيقة بتوقيت جرينتش.

ويحتضن مباراة التعاون والحزم، أرضية ملعب الرس “ملعب نادي الحزم”، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل التعاون المركز الخامس برصيد 26 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يتواجد الحزم في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون والحزم
وتنقل المباراة بين التعاون والحزم في الدوري السعودي للمحترفين، على قناة السعودية الرياضية الثانية.

التعاون و الحزم الساعة 5.25 علي قناة 2
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