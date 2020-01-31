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رابط مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر اليوم Alhilal KORA LIVE

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:05 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ويأمل الهلال في استعادة نغمة الانتصارات عقب تعادله في آخر مباراتين له أمام الفيصلي 2-2 وأمام العدالة سلبياً.

ويحتل الهلال مركز الوصافة  برصيد 31 نقطة خلف النصر المتصدر وبفارق نقطتين فقط حيث يتصدر العالمي الترتيب برصيد 33 نقطة بعد تعادله مع فريق ضمك 

وفي المقابل يبحث أبها عن العودة مجدداً لسكة الانتصارات من خلال الباب الكبير إلا أن مهمته ستكون صعبة للغاية كون ضيفه يبحث عن الصدارة. وتراجع أداء أبها في المرحلتين السابقتين بعد تلقيه خسارتين متتاليتين أمام أهلي جدة والفيصلي ليتراجع إلى المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة ًالرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، على  استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة. وسوف تنقل المباراة عبر القنوات الرياضية السعودية الأولى HD.


وقد وصلت بعثة الهلال لمدينة ابها عصر اليوم الخميس وسط إستقبال كبير وحاشد من جماهير الهلال التي احتشدت بكثافة في المطار واستقبلت البعثة بالورود

ومن جهة آخرى  كشفت صحيفة “جازيتا” الرومانية عن مفاجأة سارة تلقاها مدرب نادي الهلال، رازفان لوشيسكو، والذي قاد فريقه لتحقيق بطولة دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية، وحقق مع نادي باوك اليوناني بطولتي الدوري والكأس قبل حضوره لتدريب الهلال.


وقالت أن مدرب الهلال حصد جائزة أفضل مدرب في اليونان عن موسم 2018 ـ 2019 من قنوات نوفا سبورت صاحبة حقوق بث الدوري اليوناني، وأضافت: “على الرغم من ذهابه إلى الهلال في الصيف، إلا أن الإغريق لم ينسوا رازفان ومنحوا مدرب باوك السابق جائزة أفضل مدرب.

ابها الهلال الساعة 3 علي قناة 1
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