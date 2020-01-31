كول كورة Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش Alhilal

تقام المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 25 ألف متفرج.

القناة الناقلة لمباراة ابها والهلال:









تذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا قناة السعودية الرياضية اتش دي 1.

معلق مباراة أبها والهلال:









يتولى مشاري القرني مهمة التعليق على مواجهة أبها والهلال.









بشعار إستعادة الصدارة يخوض الزعيم الهلالي لقاءه الهام أمام ابها ويسعى الهلال لاستعادة صدارته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في المرحلة 16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.





وأمام الهلال فرصةً ذهبية لاعتلاء الصدارة عقب تعادل غريمه التقليدي النصر المتصدر بتعادله أمام ضمك في افتتاح المرحلة 16.





ويأمل الهلال في استعادة نغمة الانتصارات عقب تعادله في آخر مباراتين له أمام الفيصلي 2-2 وأمام العدالة سلبياً.





ويحتل الهلال مركز الوصافة برصيد 31 نقطة خلف النصر المتصدر وبفارق نقطتين فقط حيث يتصدر العالمي الترتيب برصيد 33 نقطة بعد تعادله مع فريق ضمك

ابها الهلال الساعة 3 علي قناة 1