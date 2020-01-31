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«يلاشووت» مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش Alhilal

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:05 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يتأهب نادي الهلال للانقضاض على صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان»، وذلك حين يحل ضيفًا على نادي أبها، في المباراة التي تقام لحساب الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

الهلال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن نادي النصر الذي تعثر بالتعادل مع نادي ضمك متذيل جدول الترتيب، مما يمنح «الزعيم» فرصة مثالية للانقضاض على الصدارة.

وخلال الموسم الحالي، خاض الهلال 15 مباراة، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 9 مباريات مقابل 5 تعادلات وهزيمة وحيدة، وسجل لاعبوه 42 هدفًا، كأقوى خط هجوم في الدوري السعودي، فيما اهتزت شباكه بـ 16 هدفًا.


أما نادي أبها، فيأمل في الفوز على الهلال حتى يتقدم في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الفيصلي، وتمكن أبها من الفوز في 7 مباريات وتعادلين مرتين وخسر في 6 مناسبات، وسجل لاعبوه 22 هدفًا فيما اهتزت شباكهم بـ 24 هدفًا.

ويسعى أبها لتحقيق المفاجأة، وإسقاط «الزعيم»، وهو ما سيحسن موقفه في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.
وفيما يلي كافة المعلومات المتعلقة بمباراة الهلال ضد أبها في الدوري السعودي للمحترفين:
موعد مباراة أبها والهلال:


تنطلق المباراة في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة.
ملعب مباراة أبها والهلال:
ابها الهلال الساعة 3 علي قناة 1
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