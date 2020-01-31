«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الهلال الآن Alhilal

يحل الهلال السعودي ضيفاً ثقيلاً على نظيره أبها اليوم الجمعة 31-1-2020، وذلك لإقامة مباراة قوية بين الفريقان على ملعب مديمة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في إطار منافسات الجولة الـ16 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





رابط مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر قناة السعودية الرياضية 1، وأسندت مهمة التعليق على أحداثها للمعلق مشاري القرني، وتنطلق صافرة البداية بتمام الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.









يسعى الزعيم السعودي لمواصلة تقديمه للنتائج الإيجابية، إذ يتواجد الفريق بوصافة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطة وحيد عن العالمي الذي يحتل الصدارة.





ويمتلك فريق أبها في جعبته 23 نقطة تضعه في المركز الثامن بالجدول.





بطاقة المباراة

المباراة الهلال × أبها

المسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان ( الأسبوع الـ16)

الموعد الجمعة 31 يناير 2020 - الساعة 16:00 بتوقيت السعودية

القناة الناقلة السعودية الرياضية 1

الملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية





ابها الهلال الساعة 3 علي قناة 1