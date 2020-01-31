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فرقاطة فرنسية تبدأ بتنفيذ دوريات في مضيق هرمز

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:39 ص
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أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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أعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن بدء الفرقاطة "كوربيه" بتنفيذ دوريات في مضيق هرمز، وذكرت أن فرقاطة هولندية ستنضم إليها في مهمة بحرية أوروبية لضمان حرية الملاحة في الخليج.

وبذلت فرنسا جهودا لتأمين وجود بديل أمني أوروبي في مضيق هرمز بعد استبعاد الانضمام إلى تحالف بقيادة الولايات المتحدة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن مما وصفته واشنطن بتهديدات من إيران.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت أن 8 دول أوروبية قدمت "دعما سياسيا" لإنشاء مهمة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز، ووفق بيان صادر عن الوزارة، فإن الدول الثماني هي ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال.

وبررت هذه الدول قرارها بـ "انعدام الاستقرار الحالي في منطقة أساسية" للسلام العالمي، مذكرة بـ "انعدام متزايد للاستقرار والأمن في العام 2019، ترجم بحوادث بحرية وغير بحرية عدة في الخليج ومضيق هرمز نتيجة تأجيج التوتر الإقليمي".

وتابع البيان أن "هذا الوضع يمس حرية الملاحة وأمن السفن والطواقم الأوروبية والأجنبية منذ أشهر. كما يؤثر على المبادلات التجارية وإمدادات الطاقة، ما قد تكون له انعكاسات اقتصادية في العالم أجمع".

ووسط التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة، تأتي هذه الخطة بالتوازي مع مشروع مماثل تقوده الولايات المتحدة، في أعقاب سلسلة حوادث استهدفت ناقلات نفط العام الماضي في المضيق الاستراتيجي بالنسبة لإمدادات الطاقة على مستوى العالم.

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