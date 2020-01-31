بقيمة 2 مليون جنيه.. ضبط عاطل بحوزته 300 طربة حشيش في مطروح

نجحت الأجهزة الأمنية، في مدرية أمن مرسى مطروح، صباح اليوم الجمعة، في إلقاء القبض على عاطل، بحوزته 300 طربة لمخدر الحشيش.





البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة العلمين بمديرة أمن مرسى مطروح، معلومات تفيد بقيام أحد العناصر الإجرامية بترويج وتوزيع المواد المخدرة على عملائه في المنطقة، متخذا من دائرة قسم شرطة العلمين مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.





وبتقنين الإجراءات القانونية، والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، وبإعداد الأكمنة اللازمة من قبل ضباط مباحث قسم شرطة العلمين، وبصحبتهم قوة أمنية، تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة بمنطقة سيدى عبدالرحمن، دائرة قسم شرطة العلمين بمطروح.





وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحقيق أرباح غير مشروعة، من خلال تجارته الغير مشروعة، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي "2مليون و100 ألف جنيه".



