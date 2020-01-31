فيروس كورونا.. عمان تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى الصين





نصحت وزارة الصحة العمانية، اليوم الجمعة، مواطنيها بتجنب السفر إلى الصين؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقالت الوزارة في منشور على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ننصح بتجنب السفر إلى جمهورية الصين الشعبية إلا للضرورة القصوى مع الأخذ بالإجراءات الوقائية".





من جانبها أوصت وزارة الخارجية الأمريكية، قبل أيام، المواطنين الأمريكيين بـ"عدم السفر" إلى الصين؛ بسبب فيروس كورونا المستجد.





كما حذرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، كافة المواطنين الزائرين والمقيمين في الصين من انتشار "فيروس خطير".





وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9.7 ألف حالة في البلاد، مشيرة إلى أنه حصد حتى الآن أرواح 213 شخصا.



