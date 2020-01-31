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سر فشل صفقة انتقال كافاني إلى أتلتيكو مدريد

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:31 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فشلت صفقة انتقال النجم الأوروجوياني كافاني مهاجم فريق باريس سان جيرمان، إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني خلال الميركاتو الشتوي.

 

وأكدت صحيفة (آس) الإسبانية، أن صفقة انتقال مهاجم باريس سان جيرمان، الأوروجوياني إدينسون كافاني، إلى أتلتيكو مدريد الإسباني فشلت في اللحظات الأخيرة بسبب العمولات التي طلبها وكلاء اللاعب.

 

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن الفريق الباريسي وافق على عرض أتلتيكو مدريد لضم كافاني من أجل الماتادور، مقابل 15 مليون يورو، بالإضافة إلى توصل أتلتيكو مدريد لاتفاق مع كافاني على الراتب ومدة العقد.

 

وأكملت الصحيفة، أن وكلاء كافاني سر فشل الصفقة بسبب العمولات التي طلبوها لاتمام عملية انتقال اللاعب إلى أتلتيكو مدريد.

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