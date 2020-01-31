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حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الجيزة

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:35 ص
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وزير الداخلية محمود توفيق
وزير الداخلية محمود توفيق
إيمان عبد العاطي
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صدق اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على حركة التنقلات المحدودة التي اعتمدها اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وشملت الحركة تولي العميد طارق حمزة، رئاسة مباحث قطاع الغرب، ونقل العميد أسامة عبد الفتاح إلى مديرية أمن كفر الشيخ، وتولي العقيد تامر فاروق، إدارة مباحث الآداب بالجيزة، والإبقاء على العقيد محمد منصور، وكيلًا للإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة.

وتم نقل النقيب أحمد البطران، من إدارة تأمين المديرية، إلى معاون مركز أطفيح، ونقل النقيب أحمد ماهر لمعاون مركز الصف، والنقيب عماد الخولي لقسم أول أكتوبر.

المديرية قالت إن ذلك جاء ذلك لضخ دماء جديدة من القيادات الشابة.
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