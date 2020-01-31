مؤسس المخابرات القطرية يكشف مفاجآت مدوية عن الدوحة

قال اللواء محمود منصور، مؤسسة المخابرات القطرية، إنه لم تكن هناك دولة تسمى قطر، حتى 1937، حيث كان هناك مشيخة البحرين، وتشمل جزيرة البحرين، وشبه جزيرة قطر.



وأشار "منصور"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن نشأة دولة قطر، تشبه طريقة استنزاف إسرائيل للأراضي الفلسطينية، منوها بأن تميم ونظامه يواصلون انتهاكاتهم لأبناء الشعب القطري والمعارضين لهم.



وأوضح أن الجيش القطري في عهد الشيخ الخليفة، كان أغلبه من قبيلة الغفران، وأنه فور الانقلاب على الشيخ خليفة، تم اعتقال عدد كبير من ضباط الجيش الذين ينتمون لقبيلة الغفران.

