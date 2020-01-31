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طلبة الكلية البحرية يزورون أكاديمية الشرطة "صور"

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:28 ص
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اللقاء
اللقاء
هبة عبد الحفيظ
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استقبلت أكاديمية الشرطة، وفدًا من طلبة الكلية البحرية، برئاسة اللواء بحري أ.ح مدير الكلية، في إطار تـأكيد التعاون والتلاحم بين طلبة كلية الشرطة، ونظرائهم بالكليات العسكرية.

وكان في استقبالهم اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث أبدى رئيس الأكاديمية ترحيبه الشديد بالوفد الزائر.

ونقل رئيس الأكاديمية للطلاب تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بتكثيف وزيادة الزيارات المتبادلة والتنوع في المشاركات البناءة والهادفة بين طلبة الكلية البحرية وكلية الشرطة، في مناخ من التقارب والتلاحم وتبادل الخبرات والمعارف باعتبارهم قوة واحدة ومتماسكة في مواجهة التحديات والمخاطر.

وأعرب رئيس الأكاديمية عن بالغ سعادته بهذه الزيارة التي تؤكد روح التآخي والود ومتانة جسور الترابط والتعاون بين الكلية البحرية وأكاديمية الشرطة، ومدى عمق المردود الإيجابي وأثره في المجالات التدريبية والتعليمية والرياضية والتثقيفية داخل الأكاديمية.

وشاهد الزائرون فيلمًا تسجيليًا عن أنشطة كيانات الأكاديمية، داخل أحد مدرجات الطلبة ثم جولة داخل الأكاديمية شملت أهم الأنشطة والإنشاءات التدريبية والتعليمية، إضافةً إلى ميادين الرماية وعروضًا للطلبة في فنون الرماية.

كما شاهدوا مهارات فك وتركيب الأسلحة والقوى البدنية والقرية التكتيكية وميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي بنظام المحاكاة وعروضًا لكتائب الخيالة وأخرى لكلاب الأمن والحراسة.

ومن ناحيته، أعرب مدير الكلية البحرية، عن سعادته وفخره بوجوده داخل أكاديمية الشرطة بصحبة طلبة الكلية البحرية متوجهًا بالتهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم الثامن والستين، مؤكدًا أهمية التلاحم والترابط بين جناحي أمن هذه الأمة في التصدي لقوى الشر وحماية أمنها واستقرارها في الداخل والخارج.

ونوه مدير الكلية، بأن التعاون وتبادل الخبرات والتدريب المشترك بين الكُليتين، في ازدياد وتطوير مستمر يشمل الجوانب كافة باعتبار أن رجال الجيش والشرطة، هدفهم واحد وغايتهم نبيلة وهمهُم الأول هو رفعة وإعلاء هذه الأُمة وازدهارها وتميزها بين الأمم.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والميداليات التذكارية.
طلبة الكلية البحرية يزورون أكاديمية الشرطة "صور"
طلبة الكلية البحرية يزورون أكاديمية الشرطة "صور"
طلبة الكلية البحرية يزورون أكاديمية الشرطة "صور"
طلبة الكلية البحرية يزورون أكاديمية الشرطة "صور"
طلبة الكلية البحرية يزورون أكاديمية الشرطة "صور"
طلبة الكلية البحرية يزورون أكاديمية الشرطة "صور"
طلبة الكلية البحرية يزورون أكاديمية الشرطة "صور"
طلبة الكلية البحرية يزورون أكاديمية الشرطة "صور"
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الكلمات المفتاحية

وزير الداخلية وزارة الداخلية الكلية البحرية الداخلية أنشطة

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