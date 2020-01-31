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أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 31-1-2020

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:23 ص
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أسعار الأسمنت
أسعار الأسمنت
الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسمنت اليوم

شهدت أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار خلال تعاملات الأسبوع المنتهي اليوم الجمعة، بعد أن تراجعت في الأسبوع الماضي بنحو 13 جنيهًا، وتنشر بوابة الفجر فيما يلي أخر تحديث لسعر طن الأسمنت في السوق المحلى:

أسعار الأسمنت المسلح

مسلح العربية للأسمنت سجل 770 جنيهًا للطن

النصر من العربية للأسمنت سجل سعر 760 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن

أسمنت أسيوط "الفهد" 755 جنيها للطن

أسمنت المنيا أسيك 760 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت حورس 755 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت الصخرة سجل سعر 760 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت لافارج المخصوص 763 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 760 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري 758 جنيهًا للطن

أسمنت سيناء 750 جنيهًا للطن

سعر أسمنت حلوان 763 جنيهًا للطن

سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 795 جنيهًا للطن

أسمنت السويدي  سجل سعر 770 جنيهًا للطن

سعر أسمنت المسلة استقر ليسجل سعر 760 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري بني سويف 760 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت الأبيض

سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن

سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن

سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن

سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن

سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت مخلوط

سعر أسمنت النخيل 703 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 705 جنيها للطن

سعر أسمنت الواحة 710 جنيها للطن


أسعار الأسمنت المقاوم

أسمنت أسيوط سعر 823 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيك سي وتر سجل سعر 800 جنيها للطن

سعر أسمنت لافارج قاهر البحار سجل سعر 810 جنيها للطن

السويس سي ووتر سجل سعر 800 جنيهًا للطن

السويدي المقاوم سجل سعر 810 جنيهًا للطن

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