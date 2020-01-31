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أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 31-1-2020
الجمعة 31/يناير/2020 - 11:23 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسمنت اليوم
شهدت أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار خلال تعاملات الأسبوع المنتهي اليوم الجمعة، بعد أن تراجعت في الأسبوع الماضي بنحو 13 جنيهًا، وتنشر بوابة الفجر فيما يلي أخر تحديث لسعر طن الأسمنت في السوق المحلى:
أسعار الأسمنت المسلح
مسلح العربية للأسمنت سجل 770 جنيهًا للطن
النصر من العربية للأسمنت سجل سعر 760 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن
أسمنت أسيوط "الفهد" 755 جنيها للطن
أسمنت المنيا أسيك 760 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت حورس 755 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت الصخرة سجل سعر 760 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت لافارج المخصوص 763 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 760 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العسكري 758 جنيهًا للطن
أسمنت سيناء 750 جنيهًا للطن
سعر أسمنت حلوان 763 جنيهًا للطن
سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 795 جنيهًا للطن
أسمنت السويدي سجل سعر 770 جنيهًا للطن
سعر أسمنت المسلة استقر ليسجل سعر 760 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العسكري بني سويف 760 جنيهًا للطن
أسعار الأسمنت الأبيض
سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن
سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن
سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن
سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن
سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن
أسعار الأسمنت مخلوط
سعر أسمنت النخيل 703 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 705 جنيها للطن
سعر أسمنت الواحة 710 جنيها للطن
أسعار الأسمنت المقاوم
أسمنت أسيوط سعر 823 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسيك سي وتر سجل سعر 800 جنيها للطن
سعر أسمنت لافارج قاهر البحار سجل سعر 810 جنيها للطن
السويس سي ووتر سجل سعر 800 جنيهًا للطن
السويدي المقاوم سجل سعر 810 جنيهًا للطن
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