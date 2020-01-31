أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 31-1-2020

أسعار الأسمنت اليوم





شهدت أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار خلال تعاملات الأسبوع المنتهي اليوم الجمعة، بعد أن تراجعت في الأسبوع الماضي بنحو 13 جنيهًا ، وتنشر بوابة الفجر فيما يلي أخر تحديث لسعر طن الأسمنت في السوق المحلى:





أسعار الأسمنت المسلح





مسلح العربية للأسمنت سجل 770 جنيهًا للطن





النصر من العربية للأسمنت سجل سعر 760 جنيهًا للطن





سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن





أسمنت أسيوط "الفهد" 755 جنيها للطن





أسمنت المنيا أسيك 760 جنيهًا للطن





أسعار أسمنت حورس 755 جنيهًا للطن





أسعار أسمنت الصخرة سجل سعر 760 جنيهًا للطن





أسعار أسمنت لافارج المخصوص 763 جنيهًا للطن





سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 760 جنيهًا للطن





سعر أسمنت العسكري 758 جنيهًا للطن





أسمنت سيناء 750 جنيهًا للطن





سعر أسمنت حلوان 763 جنيهًا للطن





سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 795 جنيهًا للطن





أسمنت السويدي سجل سعر 770 جنيهًا للطن





سعر أسمنت المسلة استقر ليسجل سعر 760 جنيهًا للطن





سعر أسمنت العسكري بني سويف 760 جنيهًا للطن









أسعار الأسمنت الأبيض





سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن





سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن





سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن





سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن





سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن









أسعار الأسمنت مخلوط





سعر أسمنت النخيل 703 جنيهًا للطن





سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 705 جنيها للطن





سعر أسمنت الواحة 710 جنيها للطن









أسعار الأسمنت المقاوم





أسمنت أسيوط سعر 823 جنيهًا للطن





سعر أسمنت أسيك سي وتر سجل سعر 800 جنيها للطن





سعر أسمنت لافارج قاهر البحار سجل سعر 810 جنيها للطن





السويس سي ووتر سجل سعر 800 جنيهًا للطن





السويدي المقاوم سجل سعر 810 جنيهًا للطن



