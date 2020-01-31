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الحكومة تعلق على "إغلاق المطاعم الصينية في مصر بسبب كورونا"

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:19 ص
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كورونا
كورونا
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انتشرت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن شن وزارة الصحة، حملات تفتيشية مكثفة على المطاعم الصينية وإغلاقها للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لشن حملات تفتيشية مكثفة على المطاعم الصينية بعينها أو إغلاق أيٍ منها للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الوزارة: إن المطاعم الصينية كافة في مصر تعمل بشكل طبيعي، وأن جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية تخضع للرقابة المستمرة والدورية، للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

ولفتت إلى أنه في إطار حرصها على التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية، يتم شن حملات رقابة دورية على المطاعم والفنادق والمحال التي تقدم الأطعمة والمشروبات للمواطنين.

ونوهت بأنه يتم سحب عينات متنوعة من أصناف الأغذية المتداولة، وإرسالها للتحليل بالمعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك التأكد من حصول العاملين بها على شهادات صحية، وخلوهم من الأمراض المعدية.

وأردفت أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال رصد أي مخالفات.

وأهابت الوزارة، بوسائل الإعلام المختلفة، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة قلق وخوف المواطنين، وفي حالة وجود شكاوى يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27951821).
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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة كورونا فيروس كورونا المطاعم الصينية الصحة

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