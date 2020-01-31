الأهلي يخاطب وزير الرياضة للموافقة واستيفاء الإجراءات القانونية لصرف دفعة مالية لمؤمن زكريا

أرسل مجلس إدارة النادي خطابا رسميًا إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للموافقة وإستيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بصرف دفعة مالية للاعب مؤمن زكريا ومساندته بعد الوعكه الصحية التي ألمت به مؤخرًا.



جاء ذلك بناء علي قرار مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في إجتماعه الأخير بشأن الإستمرار في دعم ومساندة اللاعب خاصة وأن النادي لم ولن يتخلي عن ابنائه على مدار تاريخه وسيواصل تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لمؤمن زكريا (غير المقيد بقائمة الفريق) من كافة الإتجاهات حتي يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد .



ويستعد مؤمن زكريا، للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل بدء مرحلة العلاج من ضمور العضلات.