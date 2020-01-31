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التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في أرحب وبني مطر وعطان بصنعاء

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:07 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، غارات جوية على مواقع وأهداف لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء. 

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف قصفت مواقع للمليشيا في مديرية أرحب شمالي صنعاء. 

وأضافت المصادر أن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف قصفت أيضا أهدافا للمليشيا في مديرية بني مطر. 

كما طال القصف، بحسب المصادر، أهدافا عسكرية في جبل عطان جنوب العاصمة. وذكرت المصادر أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من مواقع القصف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

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