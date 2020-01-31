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تركيا تنشئ نقطة مراقبة جديدة شمالي سوريا

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:04 ص
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أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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ذكرت مصادر ميدانية سورية، اليوم الجمعة، بقيام القوات التركية بإنشاء نقطة مراقبة جديدة على الطريق الدولي الرابط بين مدينتي دمشق وحلب العابر لمدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي شمال سوريا.

ونقطة المراقبة الجديدة هي الثانية التي يتم إنشاؤها في مدينة سراقب خلال عدة أيام، حيث تتمركز النقاط التركية جميعها في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة. لكن عقب سيطرة قوات النظام السوري، المدعومة من الطيران الروسي على خان شيخون وريف حماة الشمالي، في أغسطس الماضي، حوصرت نقطة المراقبة في مدينة مورك.

كما تمكنت القوات الحكومية السورية والروسية من محاصرة نقطة المراقبة التركية الثانية الواقعة بمنطقة الصرمان بريف إدلب الشرقي، بعد تقدم عسكري في تلك الفترة.

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