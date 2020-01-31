أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

أذاع برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.



وجاءت أسعار الخضراوات، علي النحو التالي: حيث سجل سعر الطماطم 6 جنيهات للكيلو، وسعر البطاطس 5 جنيهات للكيلو، وسعر البصل 6 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار 6 جنيهات للكيلو، وسعر الثوم 11 جنيها للكيلو، وسعر الجزر 3.5 جنيهات للكيلو، وسعر الفاصوليا 12 جنيها للكيلو، وسعر الكوسا 9 جنيهات للكيلو.



وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل سعر البرتقال 6 جنيهات للكيلو، وسعر الجوافة 7.5 جنيهات للكيلو، وسعر الموز 10 جنيهات للكيلو، وسعر الفراولة 12 جنيها للكيلو.



هذا وتتباين اسعار الخضروات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الاسعار خلال الفترة الأخيرة.

