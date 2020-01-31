أخصائي اجتماعي بالوحدات المتنقلة: نسعى لحل مشاكل الأطفال المشردين



وأشار "مصطفى"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أنهم يجذبون الأطفال من خلال الأنشطة بالوحدة، أو يجرون معهم حوار لطمأنتهم، منوها بأن الأطفال الذين يتركون منازلهم بسبب مشكلة أسرية يقومون بحلها والتواصل مع الأبوين حتى يعود الطفل لمنزله.



وأضاف أخصائي اجتماعي بالوحدات المتنقلة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن 80% من الأطفال الذين تركوا منازلهم لسبب مشكلة داخل الأسرة قد تم حلها بالفعل.



قال الدكتور مراد مصطفى، أخصائي اجتماعي بالوحدات المتنقلة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنهم يعملون على جذب الأطفال بلا مأوى لسيارات الوحدات المتنقلة، فضلا على أنهم يحرصون على التواجد في الأماكن التي يتواجد بها تجمع من الأطفال.