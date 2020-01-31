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فيروس كورونا.. الصين: ارتفاع حصيلة الضحايا لـ213 وفاة و9692 إصابة

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:01 ص
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أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، عن تسجيل 213 وفاة و9692 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد حتى نهاية أمس.

وذكرت اللجنة -في بيان اليوم- أن الصين واثقة وقادرة على احتواء وباء فيروس كورونا الجديد بشكل فعال وهزيمته في نهاية المطاف.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ" ضرورة الإسراع في تطوير لقاحات وأدوية مضادة للالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وقال تشيانغ –خلال تفقده المركز الصيني للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها للاطلاع على البحث العلمي بشأن الوقاية من الوباء ومكافحته- إنه يتعين على مؤسسات مكافحة الأمراض، الدخول في سباق مع الزمن لاكتشاف مصدر الفيروس وآلية انتقاله، والبحث في تطوير لقاح مضاد له، وتقديم الدعم التكنولوجي لتحسين التشخيص والعلاج.

وأضاف أن الوضع يظل سيئا ومعقدا، معربا عن أمله في تعزيز الخبراء البحث والتقييم بشأن حركة واتجاه الوباء، واكتشاف الظروف الجديدة التي قد تؤدي لتفشي الالتهاب الرئوي، لدعم السيطرة الهادفة على المرض.

واعتبر أن مفتاح الفوز بالمعركة ضد الوباء هو تحسين تأثير العلاج وتقليل عدد الوفيات، وأن اللقاحات والعقاقير الفعالة تمثل علاجات قوية للوباء.

ودعا تشيانغ إلى بذل الجهود البحثية المشتركة بين الخبراء متعددي التخصصات، لتعجيل تطوير معدات يتم من خلالها إجراء الاختبارات بشكل سهل، وتطوير اللقاحات والعقاقير الفعالة لمكافحة فيروس كورونا الجديد، مشددا على أهمية الاعتماد على الإجراءات العلمية للقضاء على الوباء.

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