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مفاجأة.. برشلونة يقترب من حسم صفقة جديدة قبل انتهاء الميركاتو الشتوي

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:54 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت صحيفة (آس) الإسبانية، عن اقتراب برشلونة من حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن لاعب خط وسط بالميراس، البرازيلي ماتيوس فيرنانديز، سيكون لاعبًا جديدًا في برشلونة في الساعات القليلة المقبلة.

 

وتابعت الصحيفة الإسبانية أن النجم البرازيلي سافر إلى برشلونة لإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقد مدته خمس سنوات مع النادي الكتالوني.

 

وأكملت الصحيفة، أن الصفقة ستُكلف خزائن برشلونة 7 ملايين يورو، وسيتم إعارته إلى ريال بلد الوليد فور توقيعه للبارسا.

 

وأشارت الصحيفة الشهيرة إلى أن العديد من المشكلات البيروقراطية قد تسببت في تأخير موعد انتقاله إلى برشلونة، لكن الصفقة في طريقها للإتمام.

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