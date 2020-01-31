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الذهب يتراجع بعد بيان منظمة الصحة العالمية حول "كورونا"

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:56 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
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هبطت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، بعد أن أصدرت منظمة الصحة العالمية بيان تؤكد فيه عن تفشي فيروس كورونا أصبح حالة طوارئ عالمية، لكنها عارضت فرض قيود على السفر أو التجارة مع الصين وقالت إن الإجراءات التي تتخذها بكين كفيلة بتغيير الوضع.

ويحتفظ الذهب بالمكاسب الشهرية التي حققها بنسبة ارتفاع قدرت  3.7 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري، ليتجه لتسجيل أفضل أداء منذ أغسطس.

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.1 بالمئة ليسجل 1572.96 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة بنحو 0.7 بالمئة لتسجل 1578.30 دولار.

وأودى فيروس كورونا الجديد حتى الآن بحياة 213 شخصا في الصين وانتشر إلى ما لا يقل عن 22 دولة، بينما أصاب بالشلل العديد من الأقاليم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم عبر العزل وتقييد السفر وإغلاق الشركات.

ويُعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وارتفعت الأسهم الآسيوية قليلا في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون في أن يتم احتواء الوباء الصيني قريبا، بينما أظهرت مسوح استقرار نشاط المصانع الصينية وشركات الخدمات هذا الشهر بعد تحسن أكبر في المعنويات.

ومما ضغط على الذهب أكثر أن ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات، مما يقلص تكلفة المعدن الأصفر على حائزي بقية العملات.

وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2307.02 دولار للأوقية، وتتجه أسعار المعدن للارتفاع 19 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري، وهو أفضل أداء منذ نوفمبر 2016، لكنها تراجعت نحو خمسة بالمئة هذا الأسبوع.

واستقرت الفضة عند 17.82 دولار وتراجعت 1.4 بالمئة في الأسبوع، وهو أسوأ أداء منذ الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 976.16 دولار ويمضي على مسار التراجع 2.5 بالمئة في الأسبوع في أكبر انخفاض منذ أوائل نوفمبر.
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الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا العقود الاجلة التسليم الفوري أسعار الذهب

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