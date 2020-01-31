Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجلس الأمة الكويتي: لا تسوية دون دولة فلسطينية كاملة السيادة

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:56 ص
Advertisements
مرزوق علي الغانم
مرزوق علي الغانم
وكالات
Advertisements

قال مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، إن ما يسمى بـ"صفقة القرن" والتسويق لسلام مفترض في الشرق الأوسط لن ينجح طالما كانت التسوية غير متكافئة.

وأكد الغانم في بيان، أن "الصفقة لن تنجح طالما كانت التسوية غير متكافئة ولا تحقق مطالب الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، والمثبتة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأضاف الغانم في تصريحه الصحفي أن "أي جهد دولي أو إقليمي باتجاه السلام هو جهد مقدر من الناحية المبدئية، إلا أن هذا السلام يجب أن يكون حقيقيا وعادلا ومنصفا".

وتابع بقوله إن "حجر الزاوية في أي حديث عن السلام في الشرق الأوسط، يجب أن يستند أولا وآخرا إلى حقوق الفلسطينيين كاملة غير منقوصة وإنهاء الاحتلال، وعدا ذلك سيكون الحديث أقرب إلى العبث وإضاعة الوقت".

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم: "لا تسوية مقبولة من دون دولة فلسطينية حرة وكاملة السيادة وتلبية مطالب الشعب الفلسطيني في السيادة والحدود والقدس والمياه واللاجئين وإزالة كافة المستوطنات التي بنيت منذ عام 1967".

يشار إلى أن ترامب أعلن، الثلاثاء الماضي، عن خطته "للسلام"، والمعروفة باسم "صفقة القرن"، والتي قال إنها "ربما تكون فرصة أخيرة للفلسطينيين"، وواجهت مواقف فلسطينية رسمية وشعبية وفصائلية رافضة ومنددة.

والخطة الثنائية الأمريكية -الإسرائيلية التي طرحها ترامب بدعوى السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جرى الإعلان عنها بمنأى عن السلطة الفلسطينية، التي تقاطع الحوار مع واشنطن منذ إعلان البيت الأبيض، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، القدس عاصمة لإسرائيل.

Advertisements

أخبار تهمك

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 12 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 12 ساعة

حسن شحاتة يوجه رسالة لحسام البدري

منذ ساعة و نصف

تفاصيل خناقة ميسي مع نجم برشلونة الشاب

منذ ساعة و 17 دقيقة

"شديد البرودة".. بيان مفصل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ ساعتين و 21 دقيقة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 12 ساعة

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. برشلونة يقترب من حسم صفقة جديدة قبل انتهاء الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

الحكومة تعلق على "إغلاق المطاعم الصينية في مصر بسبب كورونا"

منذ أقل من نصف ساعة

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 12 ساعة

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

now | اكتب رقم جلوسك وأحصل على النتيجة | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة وبجميع المحافظات الآن بنسبة نجاح 77%

منذ حوالي 15 ساعة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ ساعتين و 38 دقيقة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:36 ص

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

11:23 م

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

09:21 ص

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

09:04 ص

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

11:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status