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حقيقة إصابة مصريين في الصين بفيروس كورونا

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:56 ص
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إصابة
إصابة
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انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن اكتشاف حالات مصابة بفيروس "كورونا"، بين أبناء الجالية المصرية بالصين.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل مع وزارة الخارجية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لاكتشاف أية حالات مصابة بفيروس "كورونا" بين أبناء الجالية المصرية بالصين.

وأوضحت أن السفارة المصرية في "بكين" تقوم بمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية بالصين في مدينة "ووهان" ومقاطعة "خوبي" -بشكل مستم- من خلال التواصل المباشر معهم سواء تليفونيًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم أي دعم ممكن لهم.

وقالت إن ذلك في ضوء قرار الحكومة الصينية بفرض الحجر الطبي على هذه المناطق بالكامل ووقف جميع وسائل النقل منها وإليها، كما تقوم السفارة المصرية في بكين بتعميم عدد من البيانات الخاصة بأبناء الجالية في المدينة بهدف حصر أعدادهم وجمع بياناتهم وتقديمها للسلطات الصينية.

ولفتت إلى أنه تم الاتصال بالسلطات الصينية سواء في "بكين" أو "ووهان" للوقوف على أي مساعدة يمكن تقديمها للجالية في ظل الحظر.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المصريين في الخارج.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الخارجية كورونا فيروس كورونا الخارجية

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