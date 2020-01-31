وفاة خالد بشارة الرئيس التنفيذي لأوراسكوم أثر حادث أليم (صور)

توفي في الساعات المبكرة من اليوم الجمعة، خالد بشارة الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، وذلك أثر حادث أليم بميدان الرماية.





خالد بشارة تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم حصل بعد على مجموعة من دراسات إدارة الإعمال المتطورة من جامعة ستانفورد والمعهد الأمريكي للمصارف والتمويل.



التحق بشركة مايكروبلاس عام للعمل بها بعد تخرجه، تولى خالد بشارة، شركة ويند الإيطالية، ونجح فى تحويلها من الخسائر إلى أرباح، وكان أحد أفراد فريق العمل الذي حقق صفحة الاستحواذ على شركة ويند لصالح شركة ويذر للاستثمارات، واختير بعدها في 2003 مديرًا لقطاع الاتصالات الثابتة وخدمات الانترنت بشركة ويند.



وشغل خالد بشارة، العضو المنتدب لمجموعة أوراسكوم تيليكوم القابضة، قبل استقالته وعمله في منصب الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة.