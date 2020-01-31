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فايلر وقائد الأهلي في المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:55 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يحضر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقائد الفريق المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال السوداني، المقرر إقامته غدا السبت، على استاد الجوهرة الزرقاء.

ويعقد المؤتمر الساعة الثامنة والنصف مساء بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد الجوهرة الزرقاء، قبل مران الفريق الرئيسي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي تدريبه الرئيسي اليوم على استاد الجوهرة الزرقاء، وهو نفس توقيت المباراة وهو التاسعة مساء، على أن يسمح لوسائل الإعلام بحضور جانب منه، تنفيذا للوائح الاتحاد الأفريقي، المنظمة للبطولة.


ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها مساء غدٍ السبت، على ملعب الجوهرة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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