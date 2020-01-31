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أنتحار أم قتل! تفاصيل جديدة في قضية الصحفية رحاب بدر

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:34 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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شكل اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريقًا من المباحث للكشف عن حل ملابسات القضية، لبيان إذا كانت الواقعة انتحار أم هناك شبهة جنائية، وتم أستجواب عدد من الجيران وأسرة الصحفية و زوجها لمعرفة تفاصيل أكثر عن ملابسات الواقعة كاملة.

وتلقى قسم شرطة المعادي، بلاغًا من زوج الصحفية بأنه كان يتصل بها على هاتفها المحمول، ولم تستجِب، وقال زوجها، إنه قام بالاتصال بها ولم تستجب لأتصالتة، مما دفعه للسؤال عنها من والدتها، والتي على الفور توجهت إلى المنزل لمعرفة الأمر، وظلت تطرق باب الشقة ولم تستجِب، وعقب كسر والدخول إلى غرفتها، وجدت متوفاة شنقًا على سريرها، وانتقل رجال المباحث للمكان لمعرفة ملابسات الحادث،
وتبين من المعاينة المبدئية أن جميع منافذ الشقة سليمة، وجار فحص جميع معارفها، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

وأمرت نيابة المعادي، بتشريح، جثة الصحفية، التي عثر عليها مشنوقة وإعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.


يذكر أن المشاركون في المؤتمر أكدوا أن الصحفية رحاب بدر كانت بحالةالنفسية جيدة خلال الأيام الأخيرة لها، ولم يكن واضحا عليها ما يشير إلى سوء حالتها النفسية.
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