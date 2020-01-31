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بـ"فستان بيج بورود".. مادلين طبر تتألق في أحدث جلسة تصوير

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:31 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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انتهت الفنانة اللبنانيه مادلين طبر، من جلسة تصوير جديدة أقيمت ببرنامج مسا الورد المذاع على قناة المحور ، حيث نشرت الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

وظهرت مادلين وهي ترتدي فستان بيج اللون بالورود قصير ولامع، وحذاء عالي


وأثارت مادلين طبر الجدل على السوشيال ميديا من خلال إطلالتها، واعتمدت على تشويق جمهورها لأنها لم تظهر بالإطلالة الكاملة

واعتمدت على شعرها الطويل المنسدل على كتفيها، وارتدت مجموعة من الاكسسوارات البسيطة المتناسقة مع ملابسها، والمكياج الهادئ الذي زاد من جمالها.



يُذكر أنّ مادلين طبر عرض لها مؤخراً مسلسلها الجديد "الضاهر" الذي تقوم ببطولته مع الفنان محمد فؤاد.
بـ"فستان بيج بورود".. مادلين طبر تتألق في أحدث جلسة تصوير
بـ"فستان بيج بورود".. مادلين طبر تتألق في أحدث جلسة تصوير
بـ"فستان بيج بورود".. مادلين طبر تتألق في أحدث جلسة تصوير
بـ"فستان بيج بورود".. مادلين طبر تتألق في أحدث جلسة تصوير
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