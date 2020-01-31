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تعرف على آخر رسائل الصحفية الراحلة رحاب بدر

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:01 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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رصد الفجر الفني صفحة الزميلة الصحفية الراحلة رحاب بدر، وآخر مانشرته عبر صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 
حيث دعت رحاب زملائها قبل وفاتها للانضمام إلى مهرجان الأقصر السينمائي الأفريقي، وكتبت منشورًا قالت فيه :"اللي حابب ينضم للتجربة متطوعًا ويعيش حالة النشاط الفني في الأقصر خلال المهرجان يشارك على الميل فى أقرب وقت".

يُشار أن الصحفية رحاب بدر توفيت أمس،حيث عثروا على جثمانها مشنوقة داخل شقتها بالمعادي.

وعملت رحاب بدر، كمنسقة إعلامية لمهرجان القاهرة السينمائي في الدورة الـ41 ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وفور إعلان خبر وفاتها عمت حالة من الحزن على فقدانها من قبل أصدقائها ونجوم الفن.
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