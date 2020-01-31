توفيق عكاشة: القرآن علم خطير مناسب لكل العصور



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء أمس الخميس، "مقدرش أدهن تمثال رمسيس وأقول بجدده.. لما بيحصل حاجة فيه برممه بنفس طبيعته للحفاظ عليه"، مضيفا أنه يجب الحفاظ على التراث الإسلامي، ولكن لا نؤمن به.





وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة، أن لكل زمن تراثه، والقرآن علم خطير مناسبا لكل العصور، منوها بأنه أن القرآن لا يفسر على أنه كتاب تاريخ، وإنما يفسر بالحرف.



عقب الإعلامي توفيق عكاشة، على السجال الفكري بين شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، ورئيس جامعة القاهرة، بسبب تجديد علوم الدين، مشيرا إلى أن الطيب هو شيخ الإسلام في العالم، مؤيدا حرص شيخ الأزهر على الحفاظ على التراث، مستدلا بحفاظ مصر على الحضارة الفرعونية.