"شبه بعض".. رانيا فريد شوقي تلتقط "سيلفي" مع والداها (صورة)

تتواصل الفنانة رانيا فريد شوقي مع متابعيها من خلال حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث تحرص على مشاركتهم في أعمالها الفنية ويومايتها الخاصة، ونشرت رانيا صورة على طريقة "الفوتوشوب" تجمعها بوالدها "وحش الشاشه" الفنان الراحل فريد شوقي، وظهرت تلتقط صورة على طريقة "السيلفي".



وقامت بالتعليق على الصورة قائلة:"انا معرفش مين اللي عمل الصورة الحلوة اوي دي بس بشكره من كل قلبي ربنا يسعدك زي ما اسعدتني كل الشكر انكم عرفتوني علي الفنان صانع الفكرة و الصورة بشكركم اصدقائي الاعزاء تسلم ايدك و فنك".







"قوت القلوب"



وتشارك الفنانة رانيا فريد شوقي حاليا في تصوير مسلسلها "قوت القلوب" ، مع الفنانة ماجدة زكي، والفنان خالد زكي، وسهر الصايغ ومجموعة كبيرة من النجوم، والمسلسل من تأليف محمد الحناوي، وإنتاج شركة سنرجي، وإخراج مجدي أبو عميرة.







وفى سياق أخر قد شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، مؤخرا في تقديم عرض مسرحية "الملك لير" بجوار بطل العرض، الفنان يحيى الفخراني.



"الملك لير" يشارك في بطولتها الفنان يحيى الفخراني،النجوم أحمد فؤاد سليم، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، هبة مجدي، مجدي كامل، نضال الشافعي، أحمد عزمي، أحمد فهيم، ايمن الشيوي، ناصر سيف، حمادة شوشة، إخراج تامر كرم، ترجمة الدكتورة فاطمة موسى.

