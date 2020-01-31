الطالع الفلكى الجُمعَه 31/1/2020..جَمَال الأسْرَة!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى الدّقيقة 28 بعد مُنتصف الليلة/فجر غدٍ السبت بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى الثّانية و 40 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 21 يناير - 19 فبراير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 14 يناير - 13 فبراير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة البِلْدَة من 28 يناير - 9 فبراير.





اليوم 22 طوبة قبطى ، 31 كانُون ثَانِ رُومى، 6 جُمَادَى ثَانِ ، ميمُون للغاية ، بوابة الأفق تُفتح للإتصال مع سُكان صن ماعت/دارالحقّ ،أدِّ العبادات وأهدِ ثوابها لأمواتك.





قال الحكيم المصرى: - إتجوّزى ، بيت صُغيّر وأولاد حلوين ،الأيّام بِتِجرى زَىْ الفُزّيرَة ، تلائى نفسك عجّزتى وحلاوتِكْ دى راحت.(محمُود ياسين من فيلم مين يجنّن مين-1981)

*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*مولودة اليوم هى

ملكة جمال رُومَا والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم للعام 1960 واليوم يكون عمرها 78 سنة، مُتزوّجة ولها إبن واحد/فيليب يعمل بالتصوير،قامت بتمثيل 15 فيلم أهمهم فيلم جيمس بوند/من روسيا مع حُبّى - 1963 ، هذه هى الأسماء المُساوية لإسم دانييلا بيانشى مع التنبيه أنها لاتعبّرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(جميلة للغاية)،(ألسنة لهب أنثويّة)،(حرارة سيّدة)،(خمرفى السرير)،(أدنبره-عاصمة أسكتلنده)،(فنون المُتعة)،(مغناطيسيّة إمرأة وكهرباء رجل)، (الأوفر حظّاً)،(تأثيرغائرالعمق)،(زفير- ماس أزرق)،(لونها أزرق).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: رغبتك فى الغناء مُرتفعة حتى إن لم تكن تستحم، هذا يعنى سعادة بالوجه الحَسَن إن كنت متزوّجاً، أو مُتعتك بهواية بريئة تُسعدك إن كنت عازباً.





برج الثور: العلاقات الجديدة مثل فوّارة المياه الغازية تبدو كبيرة ثم لاتلبث أن تخمد لتكشف منسوبها المنخفض،تروّى بعلاقاتك الجديدة خصوصاً العاطفية.





برج الجوزاء: التفكير فى فرز قاعدة بيانات المعارف والأصدقاء لفلترة الجيّد من السّيئ،الإبتعاد عن رفقة السّوء مكسب عظيم بحدّ ذاته فلا تستخف بتأثيرالرّفقة.

برج السّرطان: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن صِلَة الرّحم و الأقربون أوْلى بمعروفك.





برج الأسد: قد يرغب كل من حولك بمساعدتك بمحبّة دون مقابل فكن لطيفاً خفيفاً فى طلباتك، إن كان حبيبك عسل.





برج العذراء : عصبيّة الحبيب لايجب أن تواجهها بعصبيّة فى مُقابلها ، إنتظر حتى تهدأ النفوس ثم صَفّ الخلاف بهدوء دون تدخل أطراف أخرى.

برج الميزان: أحد الأخطاء التى قمت بارتكابها فى حق أحدهم فى الماضى قد تُتاح لك الفرصة لإصلاحها اليوم ،الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.

برج العقرب: الصدقات فى الخفاء والنصائح بطلف والإنجازات دون ضجّة من غير كلام ، هذا سبب تشبّث الناس بك وحُبّهم لك، يومٌ مُناسب لمُساعدة مُحتاج.





برج القوس: بعض مواليد القوْس قد يسافرون اليوم لأراضٍ بعيدة ولفترة طويلة، أو لضواحى المدينة ولساعات قصيرة، فى السفر سبع فوائد أقلها تغيير الحالة النفسيّة.





برج الجدى: تناول الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة ،تخفيض الدهون والسكريات ، إيقاف التدخين والسّهَر، أنشطة لاسترجاع نضارتك إن شعرت بتقدّم العمر.

برج الدّلو: لاتسمح لمكوثك فى المنزل أن يكون فرصَة لصنع مشاكل لا لزوم لها مع أفراد الأسرة، على العكس حاول أن تصنع جوّاً من السعادة.





برج الحوت: عوّض شعورك بالوحدة بأداء واجباتك الدّينيّة ومُهاتفة ذَوى رَحِمِك من أقاربك ، الشعور بالوحدة خيرٌ من جليس السّوء.



