مفاجأة جديدة من كارتيرون لجماهير الزمالك أمام بريميرو





تتجه النية لدى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، للدفع بمحمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق، في مباراة أول أغسطس الأنجولي.





وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة مع عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمي من أجل الاستقرار على الحارس الأساسي خلال المباراة، ويرغب كارتيرون في تواجد محمود جنش أساسيا على حساب محمد عواد.





ويلتقي فريق الكرة بنادي الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي السبت المقبل، في أنجولا ضمن ختام مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



يذكر أن الزمالك نجح في التأهل للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل مع مازيمبي في الجولة الماضية سلبيا.