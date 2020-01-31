الأرصاد: درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي على مدار اليومين القادمين



وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، إلى أن السواحل الشمالية ستشهد فرص سقوط أمطار خفيفة اليوم، وبعض المناطق من الوجه البحري، منوهة بأن درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي على مدار اليومين القادمين.





وأكدت وكيل مركز التحاليل والاستشعار، أن الطقس ممتع، ويمكن الاستمتاع بإجازة نصف العام، حيث أن أفضل طقس يكون في الأقصر وأسوان والغردقة، مشددة على ضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية ولا ننخدع في سطوع الشمس.



قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد، إن طقس اليوم معتدل على مختلف أنحاء الجمهورية نهارا، شديد البرودة ليلا.