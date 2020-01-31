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محافظ قنا يُكرم شابين أنقذا 16 شخصًا من الغرق

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:29 ص
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محافظ قنا
محافظ قنا
بسام عبدالحميد
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قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم تكريم الشابين اللذين أنقذا ١٦ مواطن من الغرق في حادث سقوط سيارة ميكروباص بترعة الشيخ عيسى، في الثاني من يناير الجاري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نظرا لما أظهراه من شجاعة في انقاذ الركاب وتقديرا لدورهما الإيجابي تجاه الواقعة.

واستقبل المحافظ المواطنيّن علي حسين أحمد، وأحمد صلاح سيد، ونقل لهما تحيات رئيس الجمهورية، إذ قام بمنحهما مبلغ مالي كمكافأة لعملهم الشجاع الذي حال دون وقوع أضرار في أرواح المواطنين.

من جانبهما أعرب الشابان عن شكرهما وتقديرهما لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على تكريمهما، مؤكدين أن ذلك يمثل فخرًا واعتزازا وشرف عظيم أن يتم تكريمهم من قبل رئيس الجمهورية.

كان الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الإسعاف بقنا، تلقى إخطارًا، الخميس الماضي، بإصابة كلًا: "محمد أحمد حسن، 32 عامًا، ومحمد علي أحمد، 72 عامًا، وأحمد إسماعيل محمد، 35 عامًا، وحمادة محمد علي 24عامًا، وجاد الله عبد الله محمود، 15 عامًا، وخالد عمر محمد، 42 عامًا، وأسماء عبود عبدالحميد، 19 عامًا، وحلاوتهم سعيد محمد، 47 عامًا، ومنتصر عبد اللاه عمر، 38 عامًا، وحسام أحمد عبدالعزيز، وجميعهم مقيم دشنا، ومحمد عطيتو محمد، 60 عامًا، مقيم أولاد عمرو"، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة الشيخ يونس.
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الكلمات المفتاحية

محافظ قنا حادث إنقلاب سيارة الفجر السيسي

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