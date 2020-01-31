محافظ قنا يُكرم شابين أنقذا 16 شخصًا من الغرق

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم تكريم الشابين اللذين أنقذا ١٦ مواطن من الغرق في حادث سقوط سيارة ميكروباص بترعة الشيخ عيسى، في الثاني من يناير الجاري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نظرا لما أظهراه من شجاعة في انقاذ الركاب وتقديرا لدورهما الإيجابي تجاه الواقعة.





واستقبل المحافظ المواطنيّن علي حسين أحمد، وأحمد صلاح سيد، ونقل لهما تحيات رئيس الجمهورية، إذ قام بمنحهما مبلغ مالي كمكافأة لعملهم الشجاع الذي حال دون وقوع أضرار في أرواح المواطنين.





من جانبهما أعرب الشابان عن شكرهما وتقديرهما لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على تكريمهما، مؤكدين أن ذلك يمثل فخرًا واعتزازا وشرف عظيم أن يتم تكريمهم من قبل رئيس الجمهورية.



