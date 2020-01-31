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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 31-1-2020.. وارتفاع في سعر البيض

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:49 ص
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أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
الفجر الاقتصادي
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شعبة الدواجن
كشفت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية عن تراجع الأسعار خلال تعاملات الأسبوع المنتهي بنحو جنيهان للكيلو مع زيادة سعر كرتونة البيض بنحو 4 جنيهات، لتستقر خلال تعاملات اليوم الجمعة وتستعرض بوابة الفجر أخر تحديث للأسعار.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن البيضاء تسليم المزرعة 24 جنيهًا للكيلو لتباع بسعر 30 جنيهًا للمستهلك.
سعر الدواجن البلدي تسليم المزرعة 29 جنيهًا للكيلو لتباع بسعر 36 جنيهًا للمستهلك.


أسعار الدواجن في الأسواق
سجل سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ30 جنيها على أن تباع للمستهلك بنحو 36-39 جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر الكتكوت بين 5-6 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 35.5جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك 40-42 جنيها.


 أسعار بورصة الدواجن اليوم
سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 29 إلى 31 جنيه.

سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح  من 38 إلى 40 جنيه

سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 30 إلى 35 جنيه.

سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 38 إلى 40 جنيه.

سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 40 إلى 45 جنيه.

سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض يتراوح من 35 إلى 40 جنيه.

سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 45 إلى 50 جنيه.

سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 40 إلى 45 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 40 إلى 45 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 40 إلى 46 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 40 إلى 47 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 6 إلى7 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 6 إلى  7 جنيه.

كيلو الاوراك 31 جنيها.

كيلو البانية 68 جنيها.

كيلو الكبد والقوانص 35 جنيها.

كيلو الأجنحة 17 جنيها للكيلو.
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