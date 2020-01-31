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مرتضى منصور يدعم الأهلي قبل موقعة الهلال السوداني

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:51 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تمنى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، فوز غريمه التقليدي الأهلى على نظيره الهلال السودانى فى المباراة المقرر لها غدا السبت، فى الجولة السادسة لدورى أبطال إفريقيا، كما يتمنى وصول الأهلى مع الزمالك إلى نهائى دورى الأبطال.

وأكمل رئيس القلعة البيضاء فى تصريحات لقناة الزمالك الفضائية: "نحترم الأهلى وجماهيره ولما نوصل مع بعض للنهائى يبقى نقول أهلى وزمالك لأن دول فرق مصرية".

وأشار إلى أنه مندهش من اختيار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" إقامة السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى يوم 14 فبراير فى قطر، مؤكدا أن المباراة بين فريقين من قارة إفريقيا، وأنه ترك الأمر للعب المباراة والسفر إلى قطر إلى مسؤولى الدولة.
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