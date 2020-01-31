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جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة أبها ضد الهلال بث مباشر

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:39 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة 31 / 1 / 2020، أبرزها مباراة أبها ضد الهلال في الدوري السعودي، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ20"
هيرتا برلين ضد شالكه، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sport HD 5.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ16"
أبها ضد الهلال، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

الحزم ضد التعاون، تقام المباراة في تمام 5:25 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:25 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.

الرائد ضد الاتحاد، تقام المباراة في تمام 7:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:15 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.
ابها الهلال الساعة 3 علي قناة 1
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