أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 31-1-2020





اسعار الخضراوات اليوم





تباينت أسعار الخضراوات خلال تعاملات الأسبوع المنتهي بسوق العبور، لتستقر فى تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن شهدت تراجع طفيف في الفترة الأخيرة، مع وجود توقعات بتراجع أسعار البرتقال خلال الفترة المقبلة بعد طلب الصين وقف الاستيراد لمدة 10 أيام، وتتابع بوابة الفجر أسعار الخضار والفاكهة والتى جاءت كالتالي:









أسعار الخضراوات

أسعار الطماطم بين 2 –5 جنيهات

أسعار البطاطس تتراوح بين 3- 5 جنيهات

أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 6-10 جنيهات

البصل 4 - 6.5 جنيهات

أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5 جنيهات

الباذنجان الرومى 4-6 جنيهات

سعر الكوسة 9-12 جنيهات للكيلو

سعر الخيار ما بين 3 – 7 جنيهات للكيلو

سعر القلقاس 4-7 جنيهات

سعر الثوم بين 7-11 جنيها

سعر الملوخية بين 4-5 جنيهات

سعر البسلة من 14-20 جنيها

أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها

السبانخ بين 4-5 جنيهات

سعر اللفت 1- 1.5 جنيها

سعر البنجر ما بين 2- 4 جنيها

أسعار الكرنب بين 2 – 5 جنيهات









أسعار الفاكهة اليوم

سعر البرتقال 5 جنيهات للكيلو

سعر الجوافة 7.5 جنيهات للكيلو

سعر الموز 8 جنيهات للكيلو

سعر الفراولة 12 جنيها للكيلو

اليوسفي ما بين 2.5 - 5 جنيهًا للكيلو

سعر كيلو الرمان ما بين 5- 10 جنيهًا للكيلو



