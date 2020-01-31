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مصرع المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم (صور)

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:07 ص
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خالد بشارة
خالد بشارة
الفجر
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لقي خالد بشارة، المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم، مصرعه في حادث مروح على الطريق الدائري، وفق أنباء وصور تداولتها عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر، أن خالد بشارة، كان يعمل في منصب العضو المنتدب لمجموعة أوراسكوم تيليكوم القابضة، التي تعتبر أكبر مشغل للنظام العالمي للاتصالات الخلوية في الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان، كما أنه أحد أعضاء مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم القابضة منذ عام 2003 وعضو مجلس إدارة بشركة ويند للاتصالات.

وشغل "بشارة" منصب مدير عام العمليات لشركة ويند للاتصالات، وتم تعيينه مديرًا عامًا للعمليات لدى أوراسكوم تيليكوم في أبريل 2009.
مصرع المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم (صور)
مصرع المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم (صور)
مصرع المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم (صور)
مصرع المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم (صور)
مصرع المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم (صور)
مصرع المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم (صور)
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الكلمات المفتاحية

مدير أوراسكوم خالد بشارة أوراسكوم

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