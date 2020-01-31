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تعليق نجوى كرم على انضمامها للجنة تحكيم "ذا فويس سينيور"

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:56 ص
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بوابة الفجر
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قالت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، إنها قررت خوض تجربة البرنامج كمدربة في لجنة الحكم مع الفنانين هاني شاكر، سميرة سعيد وملحم زين تعتمد بشكل مطلق على الصوت، خصوصاً أن أعمار المشتركين تتجاوز الستين، لتتعلم كيف يمكن للإنسان أن يبقى مثابراً على موهبته ومُصرّاً على تحقيق حلمه رغم تقدّمه في السن.

وتحدثت في تصريحات صحفية عن عن علاقتها بالمدربين الآخرين، منوهة بأنها تعيش مع زملائها أوقاتا جميلة.

كانت نجوى كرم، قد روجت لبرنامج "the voice senior"، بفوتوسيشن جديد، نشرته عبر حسابها الشخصي، بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام".

وعلقت كرم، على الصور قائلة: "استعد لـ "the voice senior".



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الكلمات المفتاحية

نجوى كرم منوعات مزيكا فن ذا فويس الفجر الفني

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