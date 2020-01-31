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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:48 ص
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
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الكلمات المفتاحية

سيولة مرورية القاهرة الفجر الجيزة

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