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بخيوط من ذهب| ينسج ليونيل ميسي أرقامًا تاريخية جديدة

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:46 ص
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ميسي
ميسي
أمل الحلفاوي
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بالفضائي لقبوه، وبالاسطورة الخيالي وصفوه، وقالوا عنه لا يصدق، كيف أن يكون فتى عاديًا، هو الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي نسخ أرقامًا قياسية جديدة بخيوط من ذهب في سجلات التاريخ.

لاعب برشلونة يبلغ من العمر 32 عام، فعل كل شيء في عالم كرة القدم، من تسديدات ولمسات جمالية وابداعية، وكل يوم في تسطير تاريخ جديد، الذي تكهنت التقارير الصحفية أنه سيعتزل بعد4 سنوات من الآن.

ميسي أصبح أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم صناعة للاهداف بواقع 289 هدف مصنوع، بعد أن صنع هدفًا في خماسية البرسا مساء أمس الخميس.

وسيكون ميسي على موعد مع تحطيم رقم الأسطورة بيليه الذي ظل صامدًا لنصف قرن، بعد أن سجل 643 هدفًا في 757 مباراة، ويحتاج الأرجنتيني إلى 22 هدفًا لمعادلة رقمه، إذ أنه سجل 622 هدف في 710 لقاء، ليصبح الأكثر تسجيلًا في التاريخ.

لم يتوقف الأمر عند ذلك فقد وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفوز رقم 500 مع برشلونة من أصل 710 مباراة.

وفي الموسم الحالي 2019-2020، خاض 23 مباراة، وسجل 19 هدف وصنع 10 أهداف لزملائه.

جدير بالذكر أن برشلونة قد حقق الفوز على ليجانيس بخماسية نظيفة، ليتأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا.
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الكلمات المفتاحية

ميسي برشلونة الدوري الاسباني

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