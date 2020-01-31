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دفن جثة صحفية عثر عليها مشنوقة داخل شقتها بالقاهرة

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:43 ص
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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صرحت نيابة المعادي، بدفن جثة صحفية عثر عليها مشنوقة داخل شقتها في منطقة المعادي، بعد ارسال بيان الصفة التشريحية الخاص بالواقعة.

كان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أخطر النيابة العامة للتحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.

وتبين من المعاينة المبدئية أن جميع منافذ الشقة سليمة، وجار فحص جميع معارفها، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

كانت أجهزة الأمن تلقت إخطارا من أسرة الصحفية رحاب بدر، يفيد بالعثور على جثتها داخل الشقة، قبل سفرها لمهرجان الأقصر السينمائي بعدة ساعات، وتم استدعاء زوج الضحية للاستماع إلى أقواله، وجاري فحص جيرانها وجمع المعلومات عن معارفها للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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شنق صحفية النيابة العامة المعادي أمن القاهرة

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