مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أبها مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره أبها، اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.





مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أبها مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube موعد مباراة الهلال وأبها





مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أبها مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube وتنطلق المباراة التي تجمع بين الهلال وأبها في تمام الساعة الواحدة بتوقيت جرينيتش، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها.





مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أبها مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، بعد أن خاض 15 مباراة، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 9 مباريات و5 تعادلات وهزيمة وحيدة، وسجل لاعبوه 42 هدفًا، كأقوى خط هجوم في الدوري السعودي، فيما دخل مرماه 16 هدفًا.





مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أبها مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube ويتواجد أبها في المركز الثامن برصيد 23 نقطة، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد الفوز في 7 مباريات وتعادل مرتين وخسر في 6 مناسبات، وسجل لاعبوه 22 هدفًا فيما اهتزت شباكه بـ 24 هدفًا.





مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أبها مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها





تبث المباراة التي تجمع بين الهلال وأبها عبر شبكة قناة السعودية الرياضية اتش دي 1، بتعليق مشاري القرني.





ابها الهلال الساعة 3 علي قناة 1